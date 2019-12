Airton Cesár da Silva Leite, 29 anos, foi ferido com um tiro no braço, na tarde desta quinta-feira (5), na Rua da Amizade, no Polo Benfica, região da Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de populares, Airton estava limpando o terreno da avó dele quando dois homens chegaram em um carro, desceram do veículo, se aproximaram da vítima e efetuaram cerca de 3 disparos, mas somente 1 dos projéteis acertou o homem no braço direito. Para não ser ferido por mais tiros, Airton correu e pulou vários quintais até se livrar dos criminosos. Após a ação, os bandidos entraram no carro e fugiram.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do (Samu), que esteve no local do ocorrido. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimento à vítima, que depois encaminhado para o pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares também foram acionados e colheram informações sobre os criminosos, mas até o momento ninguém foi encontrado. Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações do caso.