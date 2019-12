Foi uma vitória inquestionável. O Galvez goleou o Atlético Acreano por 7 a 0 e conquistou de forma invicta o título do estadual Sub-11 de futebol. A partida, válida pela decisão do returno foi realizada na tarde desta quarta-feira, 4, no Estádio Antônio Aquino Lopes, o Florestão.

Como já tinha vencido o primeiro turno, os meninos do imperador levantaram o troféu, sem a necessidade do último jogo do torneio.

Quem foi ao Estádio Florestão viu um time forte e avassalador do começo ao fim da partida. O primeiro tempo terminou 3 a 0 para o Galvez. Nos 20 minutos finais o Imperador marcou mais quatro vezes.

Autor de três dos sete gols, o atacante Marquinhos foi o destaque do jogo. Elio, Kauã, Lucas e Felipe também marcaram. “Foi um título importante, fico feliz pelos gols marcados”, disse Marquinhos.

Durante a campanha o Galvez teve 100% de aproveitamento. Foram seis vitórias em seis jogos.

A equipe marcou 53 gols, média 8,83 por jogo e levou apenas um. “Esse título vai ficar na história de cada um desses meninos. O futebol de base teve um valor muito alto”, disse o treinador Paulo Roberto Oliveira.