O governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM), realiza a abertura do Salão das Artes com a instalação Ser Presente. A mostra, alusiva às festas natalinas, inicia nesta quinta-feira, 5, às 18 horas, no espaço anexo à FEM, antigas instalações da Galeria Juvenal Antunes, localizada na Gameleira.

Segundo o Presidente da FEM, Manoel Pedro, o Correinha, a mostra leva ao público um trabalho criativo e de baixo custo, que prima pela redução de resíduos e pela reciclagem, priorizando o reaproveitamento de materiais processados e naturais como arames, papel, cordas, cascas, folhagens, sementes e troncos de árvores.

Ser Presente tem como obras principais um presépio feito à base de papel madeira, projeto artístico de Luiz Carlos Gomes e Darci Seles, e uma árvore de Natal criada a partir da estrutura de um andaime de madeira, usado na recuperação do espaço.

“Mais que buscar uma ambientação familiar e fraterna, a intenção é que esse espaço sirva de refúgio para a solidariedade. Por isso, além de apreciar o trabalho artístico local, os visitantes podem deixar produtos de higiene como presentes, que serão doados para crianças carentes do bairro Montanhês, numa parceria estabelecida entre a FEM e o Natal Solidário do grupo Poetas Vivos”, enfatiza o presidente da FEM.

A exposição está aberta ao público até o dia 5 de janeiro de 2020. Até lá, o Presépio de Papel irá dividir o espaço Salão das Artes com outras produções artísticas, apresentadas por artistas locais neste período natalino como forma de presentear a população rio-branquense com mais um ambiente de arte e beleza.