A onda de criminalidade não tem dado trégua, e agora o alvo dos bandidos é a área da saúde pública. Na tarde desta quarta-feira (4), dois homens invadiram e tentaram realizar um assalto no setor de emergência da Unidade de Pronto Atendimento Franco Silva (UPA da Sobral), na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de uma paciente, a dupla chegou em uma motocicleta e, de posse de uma arma de fogo, tentaram roubar os pertences de pessoas que estavam na entrada do setor aguardando o atendimento de um familiar.

Quando as vítimas perceberam a tentativa de roubo, entraram correndo dentro do setor de emergência, causando pânico aos pacientes que estavam em atendimento e a equipe plantonista. Os criminosos não tiveram êxito na ação e fugiram do local tomando rumo ignorado.