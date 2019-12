Através do Diário Oficial, o Colégio Militar Tiradentes, localizado na Estrada do Calafate, estabelece nesta quinta-feira, 5, normas para o ingresso de novos alunos ao 6° ano do Ensino Fundamental, para o ano letivo de 2020. No total serão ofertadas 140 vagas para o turno vespertino, sendo 50% delas direcionadas a dependentes de militares e as demais destinadas à comunidade em geral, inclusive as vagas remanescentes.

O período de inscrição se dará de 9 a 13 de dezembro, das 7h às 11h e das 14h às 17h na administração do próprio Colégio Tiradentes. Para se candidatar, o aluno precisa estar cursado ou ter cursado o ano anterior ao qual concorre à vaga e ter completado 11 anos até o dia 31 de março de 2020.

Para se inscrever, os pais devem comparecer ao colégio munidos da ficha de inscrição, que está anexa ao edital no Diário Oficial, devidamente preenchida e levar também cópia da certidão de nascimento ou carteira de identidade do candidato juntamente com as originais para verificação de autenticidade.

O processo que vai selecionar os alunos ocorrerá em duas etapas, sendo a primeira através de sorteio e a segunda mediante uma avaliação escrita com questões de língua portuguesa e matemática. As demais informações referentes ao edital você encontra na última edição publicada do Diário Oficial do Acre.