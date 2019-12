Um carro modelo Fiat Toro, de cor Vermelho e placa PHD 8389, da cidade de Manaus (AM), foi roubado na noite desta terça-feira (3), em uma distribuidora próxima ao Ginásio do SESI, no Bairro Manoel Julião, em Rio Branco. O veículo pertence a um empresário amazonense que está em Rio Branco para uma reunião de negócios.

Segundo informações do proprietário do veículo, ao parar na distribuidora ele foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta, que de posse de uma arma de fogo anunciaram o assalto. Durante a ação, o empresário foi rendido e colocado de joelhos e, segundo a vítima, ao ver o bandido engatinhando a arma, pensou que iria morrer.

O homem foi revistado por um dos meliantes e depois foi obrigado a “engatinhar” pare afastar do carro. Antes de sair com o veículo um dos criminosos disse: “Perdeu, perdeu, essa aqui já está encomendada”, dando a entender, segundo o empresário, que o veículo seria levado para a Bolívia. Após o crime, os bandidos saíram em fuga levando o veículo.

O empresário disse também que ainda está em pânico, mas pede a quem encontrar ou tenha informações desse veículo, entre em contato pelo número (68) 99236-1760 e fale com Regilson. Se a informação ajudar a localizar o carro, a pessoa será “bem recompensada”.

O caso será investigado pela Delegacia de Investigação Criminal (DIC). A Polícia Civil também usará as imagens das câmeras do circuito interno para identificar os dois homens que assaltaram o empresário.