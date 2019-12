A saúde municipal de Rio Branco vem dando passos largos na modernização do atendimento e qualidade do serviço prestado à população. Em 2017 a Prefeitura de Rio Branco garantiu a informatização da entrega de resultados dos exames laboratoriais, uma ferramenta que representa economia a gestão e comodidade a população.

Desde a implantação do novo sistema, os usuários não precisam se deslocar até as unidades de saúde para buscar o resultado. Ao fazerem os exames, os pacientes recebem uma senha para acessar o portal, e com a data de nascimento conseguem pegar o resultado no site da prefeitura.

Para os cofres públicos, segundo o secretário municipal de Saúde, Oteniel Almeida, a mudança representa uma economia de mais de R$ 800 mil. “Já no primeiro ano, de 2017 para 2018, tivemos uma economia de R$ 840 mil, com a não impressão desses exames. Além disso, temos uma agilidade maior no processamento do resultado, que antes demorava até 15 dias para ficar pronto dependendo do exame e hoje em três dias já está disponível”, explica.

Atualmente 15 unidades de saúde realizam exames laboratoriais. De janeiro até novembro foram contabilizados mais de 803 mil. Entre estas unidades está a Policlínica Barral y Barral, onde a professora Thalia Pereira, sempre leva a mãe Francisca Pereira para fazer exames de rotina.

“Nós moramos longe e sempre que precisamos vir aqui, preciso pedir licença do trabalho, então ter que voltar outro dia para pegar o resultado era um transtorno. É muito melhor pegar pela internet, mais rápido e mais cômodo”, disse.

Os resultados podem ser retirados no portal da Prefeitura de Rio Branco, pelo endereço www.pmrb.ac.gov.br, na aba Serviços Online, em seguida acesse a guia Exames Laboratoriais.