O sargento da Polícia Militar Cláudio da Costa, que foi vítima de um acidente na noite do último sábado (30), morreu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do pronto-socorro de Rio Branco, na noite dessa terça-feira (3).

Cláudio ficou gravemente ferido e passou os últimos três dias em tratamento, mas, infelizmente, a filha do militar, Claudiane Souza, informou que o pai não resistiu e morreu. Segundo ela, o óbito foi confirmado às 22h34 de ontem.

O acidente que vitimou o sargento aconteceu na Rua Minas Gerais, no Bairro Preventório, na capital. O militar estava em uma motocicleta deixando sua escala de plantão, quando colidiu de frente com um veículo modelo Fiat Siena, de cor preta.

Segundo informações de testemunhas, o carro era conduzido pelo sargento Cassirian Gadelha, que tinha acabado de sair do Clube dos Oficiais, e ao trafegar pela Rua Goiás, entrou na preferencial e invadiu a Rua Minas Gerais, ocasionando a colisão com a motocicleta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e socorreu Cláudio.

A Polícia Militar também foi acionada e fez um Boletim de Ocorrência, comprovando que o sargento que conduzia o carro apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro.