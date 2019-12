A Prefeitura de Rio Branco promove uma noite para homenagear e reconhecer jornalistas e comunicadores. A festa de premiação Prêmio Jorge Said de Comunicação conta com a apresentação do renomado jornalista Francisco José, nacionalmente conhecido por suas reportagens especiais. O evento será realizado a partir das 20 horas desta quinta-feira, 5, no restaurante La Nonna. Criado pela gestão da prefeita Socorro Neri, o Prêmio Jorge Said de Comunicação tem como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho da imprensa local na divulgação das ações ligadas às políticas públicas municipais.

“A prefeita Socorro Neri conhece e reconhece a importância de comunicar, de bem comunicar”, ressaltou Socorro Camelo, diretora de Comunicação da Prefeitura.

“O Francisco José é um gigante do jornalismo e sua presença no Prêmio Jorge Said contribui para reafirmação da importância do jornalismo e seus princípios”, completou.

Lançado em 2018, o prêmio está em sua primeira edição e premiará profissionais e estudantes de jornalismo, nas categorias de Webjornalismo, Radiojornalismo, Telejornalismo e Destaque Acadêmico.

Quem foi Jorge Said?

O jornalista Jorge Said nasceu em Cruzeiro do Sul. Aos 16 anos, já morando na capital do Acre, Rio Branco, começou a trabalhar como jornalista em uma rádio. Em seguida passou a atuar como repórter e apresentador na TV Acre, TV Diocese, TV 5, TV Gazeta e TV Rio Branco. Said faleceu em 2015, após sofrer quatro paradas cardíacas, decorrentes de outros problemas de saúde.