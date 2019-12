A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza através de Concurso Público Simplificado para Contratação de 10 (dez) Médicos, Clínico Geral, para atuação na Atenção Primária do Município de Rio Branco.

As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 05.12 a 20.12.2019, na Divisão de Gestão de Pessoas, no horário de 8h às 12h e 14h às 17h. O contrato terá duração de 01 (um) ano podendo ser prorrogado por igual período.

A contratação dos profissionais se dá pela necessidade de recompor as equipes de saúde do município, considerando uma grande baixa destes profissionais na secretaria, principalmente com a saída de médicos do Programa Mais Médicos.

Com esta ação o atendimento à população em nossas unidades de saúde tendo em vista que o objetivo é suprir a necessidade da população com eficiência, ressaltando que a meta é normalizar as escalas nas unidades de saúde, principalmente neste período de chuvas que se inicia, com uma preocupação maior em relação às doenças relacionadas ao mosquito aedes aegypti e assim melhorar o atendimento nas nossas unidades de saúde, principalmente nas USFs.