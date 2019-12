Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam, na manhã desta quarta-feira (4), Weligton Marques de Lima, Luciano Lucas Mesquita, Lucas Sales Cunha e Tares Pereira da Silva, e apreenderam quatro armas, dentro de uma casa no Beco do Sabiá, na invasão do Conjunto Universitário, em Rio Branco.

Segundo a Polícia Civil, a DHPP estava realizando uma investigação sobre um homicídio que havia acontecido na região alguns dias atrás, e quando os agentes foram até o local na manhã de hoje, avistaram os criminosos, que começaram a correr em direção a uma residência, mas a polícia conseguiu fazer um acompanhamento e cercou a casa.

Os policiais entraram no local e encontraram os homens, que são membros da facção Bonde dos 13, duas espingardas Carabina calibre 12, uma escopeta e revólver calibre 38.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos criminosos, que foram encaminhados à Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC), para os devidos procedimentos.