No perfil do Facebook Deividy Cunha, iniciou o apelo contando um pouco do tratamento da da mãe contra um que câncer de língua com metástase para a região cervical e pulmonar, já foi submetida, porém sem sucesso, e relata a descoberta de um medicamento capaz de combater e impedir a evolução do câncer. Aldenira já passou por três tipos de tratamento quimioterápico e radioterapia, mas sem êxito.

‘Hoje um dia muito feliz, de agradecimento a Deus, após momentos tensos, de muita dificuldades emocionais é muito apoio de todos, minha mãe estar tomando a primeira dose de OPdivo (Nivolumab ) essa medicação custa 21.000 cada aplicação que deverá ser aplicado cada 15 dias, essa medicação pode combater e impedir o crescimento do câncer de língua com tratamento da mãe contra um câncer e assoalho de língua com metástase para região cervical e pulmonar. Aldenira já passou por três tipos de tratamento quimioterápico e radioterapia, mas sem êxito., já faz mais de 1 ano que estamos lutando contra este câncer, já foram 3 cirurgias, eu 37 sessões de radioterapia, inúmeras quimioterapia de todo princípio ativo que vc imaginar, já foi usado todas as medicações disponíveis pelo SUS, mais não obtivemos resposta no controle da doença que continua a crescer. Nivolumab é uma imunoterapia que vai estimular o próprio corpo a combater o câncer aumentando a sobre vida do paciente com câncer em anos, nos EUA já se tornou primeira linha no tratamento oncológico, no Brasil está medicação estar sendo usada em grandes centros hospitalares privados por que infelizmente o SUS não cobre está medicação por altos custo, alguns planos de saúde disponibiliza a medicação através de processo judicial, já entrei com uma ação para o SUS disponibilizar a medicação, mais isso demora meses ainda mais com o recesso judicial natalino, tenho relatos de alguns pacientes de ter conseguido essa medicação dessa forma então estou tentando todo os caminhos.

Hoje graças a ajuda de todos consegui pagar a primeira aplicação da minha mãe muito feliz agradeço a todos de coração e já estou me preparando, mobilizando, trabalhando muito e intensamente para conseguir o valor necessário para às próximas aplicações daqui a 15 dias,

Se vc quiser me ajudar através de orações primeiramente e doações financeiras ou experiências com está medicação, compartilhando e/ou com uma palavra de força eu fico muito agradecido, vou disponibilizar o número da conta bancária da minha mãe:

Banco do Brasil

Nome: Aldenira de S. Cunha

Agência: 2358-2

Conta corrente: 3.124-0

E reitero que hoje estou muito feliz pelo apoio de todos. Juntos e com a benção de Deus iremos vencer essa luta.