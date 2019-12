O jovem Jefferson Zagarra dos Santos, de 18 anos, foi morto a tiros, na noite deste quarta-feira (4), dentro de uma quadra de esportes que fica atrás do Centro de Saúde Maria da Conceição, na Rua Primavera, no Bairro Belo Jardim 1, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, dois homens chegaram no local em um motocicleta e o garupa, que estava armado, desceu do veículo, se aproximou até a quadra, visualizou a vítima e efetuou 6 disparos, sendo 4 na cabeça e 2 no peito de Santos. Após a ação, os criminosos fugiram e não foram encontrados até o fechamento desta matéria.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado e esteve no local, mas os paramédicos só puderam constatar a morte do jovem. Policiais militares também foram acionados e isolaram a área para os trabalhos da perícia. O corpo de Santos foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos devidos exames.

A família da vítima informou à reportagem que o jovem não era membro de facção. Moradores da região também disseram que ele teria sido confundido e morto por criminosos do Comando Vermelho. As informações ajudarão os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) a investigar o ocorrido.