O Serviço de acolhimento em Família Acolhedora, no município de Rio Branco (AC), tem a finalidade de acolher, temporariamente, crianças de 0 a 12 anos, afastadas do convívio familiar por meio de medida protetiva, em decorrência de situação de abandono, violência física, psicológica e/ou sexual, negligência ou cujas famílias encontram-se impossibilitadas de cumprir sua função de cuidado e proteção.

No intento de buscar maior visibilidade e alcance do SAF, para a captação de novas famílias acolhedoras, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) realizará, em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre, na pessoa da Desembargadora Regina Ferrari, o III Encontro do Serviço de Acolhimento Familiar, onde serão apresentados painéis que abordarão desde os aspectos técnicos do serviço aos avanços e desafios de ser família acolhedora em Rio Branco (AC).

O evento contará com a presença de famílias acolhedoras que já participaram do processo de acolhimento de crianças e acontecerá no dia 04 de dezembro de 2019, a partir das 08 horas no Teatro Maués, no Centro Cultural Thaumaturgo Filho, localizado no Bairro Manoel Julião, Rua Luiz Z. da Silva, 499.

Foram convidados os atores principais da rede de garantia de direitos como Ministério Público, Conselho Tutelar e Juizado da Infância e Juventude.

Conheça mais sobre o nosso Serviço e faça a diferença na vida de uma criança!

Amor sem Posse!