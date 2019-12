Na primeira agenda de visitas de fim de ano às secretarias de estado, o governador Gladson Cameli esteve no Palácio das Secretarias para desejar boas festas e agradecer aos servidores da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), na manhã desta terça-feira, 3.

“Venho aqui celebrar com vocês o mês do nascimento [de Jesus Cristo] e da renovação pela paz e pela união, oportunidade em que agradeço pelo trabalho desempenhado por cada um de vocês em 2019, na certeza de que o próximo ano será de grandes conquistas para todos nós, e principalmente, para as pessoas que precisam do nosso trabalho”, afirmou o governador no saguão de atendimento da Seplag para mais de 400 servidores que lhe recepcionaram com carinho.

Depois, ele seguiu para a Sejusp, onde era esperado por cerca de 150 servidores. Integrantes da Banda de Música da Polícia Militar do Estado do Acre o recepcionaram com a canção ‘Além do Horizonte’, de Roberto Carlos.

A pedido do próprio governador, de mãos dadas, os servidores da Seplag e da Sejusp rezaram a oração do ‘Pai Nosso’, tendo também uma servidora da Sjusp feito uma prece pedindo a bênção de Deus para a administração do governador e para todo o funcionalismo público estadual, em 2020.

“Esse é um ato simbólico de juntos darmos as mãos, mas de um grande significado para mim, pois peço isso para que possamos estar irmanados no bem-servir à população de nosso estado, numa corrente de união e fraternidade por um Acre melhor para as todas as famílias”, ressaltou Cameli.

Em nome dos funcionários, a secretária Maria Alice Araújo (Seplag) e o secretário Paulo Cézar Rocha dos Santos (Sejusp) fizeram um retrospecto de como assumiram as pastas, enaltecendo o empenho do governador de fazer com que ambas secretarias pudessem trabalhar suas metas, mesmo com as dificuldades do primeiro ano de governo, que foram geradas pela administração passada. “Agradecemos o apreço que o governador tem por nossa secretaria e vamos continuar empenhados a conquistar bons resultados pela paz de nossa população”, disse Paulo Cézar dos Santos.

Da parte da Seplag, a secretária Maria Alice manifestou ao governador o orgulho de cada servidor da pasta. “Estamos trabalhando todos os dias para dar o recado aos nossos servidores públicos. E todos aqui têm orgulho de estar contribuindo com o seu governo”, destacou. Segundo Alice Araújo, “essa é uma secretaria em que quem chega aqui fica feliz e mensagem que deixo é a de amor e de paz de Deus e de Jesus Cristo a todos os nossos corações”.

Meta em 2020 é continuar valorização de policiais e ampliar o combate ao crime

O governador Gladson Cameli mencionou o período da transição de governo, ainda em dezembro de 2018, como o estágio inicial para que sua administração iniciasse a meta de valorização da Segurança Pública nos moldes que todas as forças de Segurança merecem.

“Vimos policiais sem fardamento, veículos quebrados e profissionais desmotivados. Mas tive a grande satisfação de ter aqui gestores compromissados realmente com a Segurança Pública. E sou muito grato pelos senhores não terem deixado voltar os recursos que possibilitaram a aquisição das 127 novas viaturas [de emendas de bancada de 2017]”, afirmou o governador.

“Em 2020 vamos avançar ainda mais, com mais 1,4 mil fardamentos novos, com mais integrantes e com um aparato de combate aos crimes transfronteiriços que vai nos permitir reduzir a criminalidade que vive em função do tráfico de drogas”, completou Gladson Cameli, em entrevista após a cerimônia.