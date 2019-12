Em mais uma agenda de visita a repartições públicas, o governador Gladson Cameli esteve nesta quarta-feira, 4, na Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e no Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), para felicitar os servidores das duas instituições pelo Natal que se avizinha, e para agradecer os esforços de cada um pelo bom desempenho em 2019.

Cameli foi recebido pelos funcionários e pelo secretário de Meio Ambiente, Israel Milani, e na segunda agenda, pelo funcionalismo do Imac e seu presidente, André Hassem, que ofereceram um café da manhã à equipe governamental.

O governador aproveitou a pauta para esclarecer aos servidores que seu governo não é a favor da degradação ambiental. “Aproveito esta oportunidade para esclarecer de uma vez por todas que não sou e nunca fui a favor do desmatamento, como alguns setores da imprensa tentaram dizer por aí por muitas vezes”, afirmou Gladson Cameli.

E completou: “Eu sou a favor do emprego e renda, e, lógico que não é desmatando que vamos conseguir esse objetivo. Mas temos de buscar o equilíbrio. E por isso, preciso de cada um de vocês para me ajudar a movimentar [econômica e ambientalmente] o nosso estado”.

Entre aplausos e abraços, o governador visitou alguns setores das pastas, e disse ainda que em 2020 a sua administração vai trabalhar num amplo projeto que fortaleça a área de Meio Ambiente, com valorização a todos os servidores que com ela colaboram.

“O meu sonho é melhorar as condições de trabalho de vocês, servidores. E o que eu quero no próximo ano é criar essa rede de amizade e de comunicação direta com vocês, porque sou governador, mas estou no mesmo patamar que vocês, não sou menos, nem mais importante. Mas quero continuar tendo a ajuda de todos em defesa de nossas propostas pelo bem do nosso estado”, completou o governador.

Tanto Israel Milani quanto André Hassem fizeram um breve resumo das principais metas alcançadas em 2019, tendo como foco sempre a valorização do servidor público e a excelência no atendimento à população. “Eles [os funcionários públicos] acolheram o nosso governo, senhor governador. E continuam dando o seu melhor para melhorar a vida da nossa população”, ressaltou Milani.

André Hassem, por sua vez, agradeceu o compromisso de cada servidor, destacando, por exemplo, que o Imac zerou todos os processos ambientais pendentes da administração anterior, com a realização de mutirões ambientais, que Alto Acre, beneficiou com documentação mais de 800 pessoas. “Sem dúvidas, os nossos servidores do Imac são motivos de muito orgulho para o nosso governo”, frisou Hassem.