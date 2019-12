Raimundo da Silva Alventino, 26 anos, vulgo “Roxo”, foi preso por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), acusado de matar o professor José Augusto de Freitas, de 56 anos, dentro da residência da vítima, no Ramal São José no bairro Belo Jardim I, em Rio Branco.

O crime aconteceu na madrugada do dia 18 de setembro deste ano. Pela manhã, populares estranharam que o educador não havia cedo de casa, e que a residência dele estava aberta. Ao entrarem no local, os populares encontraram o corpo do professor dentro de um quarto, sem roupa, sujo de fezes e apresentando cortes profundos no pescoço.

Durante as investigações foi descoberto que, após efetuar o crime, Raimundo também roubou o celular e outros pertences da casa do educador, e depois de vendeu os objetos. O criminoso ainda viajou para o município de Plácido de Castro, na tentativa de se esconder da polícia.

Os agentes cumpriram o mandato de prisão contra Raimundo, que está a disposição da justiça.