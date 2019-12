O vereador Antônio Morais (PT) utilizou a tribuna da Câmara de Rio Branco para agradecer a parceria com a prefeita Socorro Neri (PSB), que atendeu o requerimento de melhoria da Rua Yaco, na Regional do Calafate.

“Começo minha fala com a referência de gratidão a população que acredita no nosso mandato, a prefeita que atendeu nossos pedidos e os moradores da Rua Yaco agradecem, pois nesta gestão, nunca houve tanta atenção como está tendo a região do Calafate. Agradeço e continuaremos na luta”, disse Morais.

O parlamentar destacou ainda o trabalho da prefeita nos bairros de Rio Branco.

“A prefeita tem feito um grande esforço e zelo com o que é publico. Temos diversos bairros que ainda precisa de uma ação mais intensa, mas se tivermos mais umas três gestões como a da Socorro, certamente Rio Branco seria ainda melhor. Agora vamos esperar o inverno passar para massificar as atividades que vão apenas desacelerar e não vão para”, destaca Antônio.

Victor Augusto – ASCOM/CMRB