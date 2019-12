Moradores têm casas alagadas e ‘perdem quase tudo’ durante cmós uma forte chuva em Rio Branco, na noite desta segunda-feira (2), alguns moradores do Bairro Sobral perderam quase todos os seus pertences quando a água entrou nas residências. A reportagem percorreu vários pontos do bairro, e presenciou diversas ruas e casas inundadas e o rastro de prejuízo.

Segundo uma moradora da Travessa Liberdade, foram dois erros na construção da rua fatais que contribuíram com uma enxurrada na via. Ela disse que o primeiro erro foi que o bueiro que escoava as águas pela região foi obstruído por equipes da SEINFRA, que faziam a pavimentação na Rua João Amâncio. A segunda causa foi a redução de uma galeria que passava embaixo da Estrada da Sobral para manilhas (tubos menores), que vão até o trecho próximo ao “V” da Sobral.

Por conta desses problemas, o morador Samuel Braga teve que pedir ajuda ao Corpo de Bombeiros para tentar resgatar uma parte de seus móveis que foram perdidos após a água invadir a casa dele, próximo a Estrada da Sobral. Samuel confirmou que perdeu quase tudo na sua residência, e só conseguiu salvar uma geladeira. “A água subiu muito rápido, só deu tempo de dar atenção as crianças”.

A reportagem tentou contato com o Secretário Municipal de Infraestrutura, Marcos Vinicius, mas ele não atendeu as ligações.