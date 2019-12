Nesta segunda-feira (2), criminosos invadiram e fizeram “o limpa” em um mercado que fica próximo ao Horto Florestal, na Avenida Antônio da Rocha Viana, no Bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

Segundo uma das vítimas do assalto, três homens armados invadiram o estabelecimento e fizeram funcionários e clientes reféns, e em seguida colocaram todos em uma sala no fundo do comércio.

O gerente do mercado foi agredido pelos bandidos e levou uma coronhada na cabeça, para falar onde estaria o dinheiro e o cofre do mercado.

Os criminosos ainda torturaram as outras vítimas na tentativa de subtrair dinheiro e joias. Todos os clientes foram roubados e tiveram seus pertences levados como: celulares, carteiras e bolsas.

A vítima ainda contou que a ação durou cerca de 5 minutos. Após o roubo os bandidos fugiram em um carro tomando rumo ignorado. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Dcore).