Maria Eliete da Silva dos Santos, de 27 anos, foi morta a golpes de terçado na tarde desta terça-feira (3), no bairro Guarani, no município de Mâncio Lima, no interior do Acre.

De acordo com informações de moradores, o próprio marido da mulher teria desferido os golpes contra a vítima durante uma discussão do casal. Os populares ainda disseram que o homem seria um fazendeiro da região, e que ele fugiu após efetuar o crime.

Maria ainda foi socorrida por uma ambulância do Samu e levada para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. O corpo dela foi levado à sede do Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos devidos procedimentos.

Policiais Militares estiveram no local onde o crime aconteceu, colheram as informações sobre o autor do crime e fizeram rondas na região, mas até o momento ele não foi encontrado.

A motivação do crime não foi divulgada pela polícia. Os agentes da Delegacia da Polícia Civil de Cruzeiro do Sul já iniciaram as investigações.