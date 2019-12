O Corpo de Bombeiros atendeu a duas ocorrências de acidentes na BR-364, em Sena Madureira, na tarde desta terça-feira (3).

O primeiro aconteceu no Ramal do Toco Preto, KM 8 na BR-364, no KM 40, no sentido Sena a Bujari, mas antes de chagar na ocorrência solicitada, a equipe teve que atender Vagner Saydel, 31 anos, que havia acabado de sofrer um capotamento no km 38 da estrada.

Segundo a vítima, ele perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de um buraco na pista. O homem estava com muito sangramento na cabeça e teve um afundamento de craniano. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para o Hospital João Câncio Fernandes.

Os bombeiros seguiram viagem e conseguiram chegar no km 8 da BR-364, para atender Júlio Cézar Farias da Costa, 43 anos, que havia acabado de capotar sua caminhonete com seus familiares e 3 pássaros dentro. A vítima estava com uma possível fratura no braço.

Segundo o motorista, ele perdeu o controle da caminhonete e acabou capotando. Todos os feridos foram levados para o hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, em estado de saúde estável.