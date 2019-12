O carro de um homem identificado como Joab Cavalcante pegou fogo na manhã desta segunda-feira (2), na região Central do município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações do proprietário do automóvel, a causa do incêndio foi uma pane elétrica provocada possivelmente pelos desgastes naturais da fiação.

Joab acionou o Corpo de Bombeiros Militar, que esteve no local e conseguiu rapidamente apagar as chamas e fazer o rescaldo do veículo. Após os trabalhos dos bombeiros, o veículo foi levado por um guincho até a casa do proprietário.