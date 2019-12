A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, foi convidada pela rede Cities4Forests para apresentar as políticas públicas implementadas pela Prefeitura de Rio Branco junto à comunidade, na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2019 (COP 25), que acontece na cidade de Madri, na Espanha, no próximo dia 5 de dezembro.

Por incompatibilidade em sua agenda, a prefeita designou a secretária adjunta de planejamento, Silvia Brilhante, para representar a Prefeitura de Rio Branco e apresentar as estratégias, planos, ações, atividades que estão sendo desenvolvidas pelo Município no evento paralelo: “Ação climática da comunidade: da restauração global à local”.

Silvia Brilhante informou que fazem parte da rede Cities4Forests 61 cidades de todos os continentes e Rio Branco a integra a rede desde o início do ano. Além disso, a Prefeitura participa de redes e plataformas que discutem a temática: Construindo Cidades Resilientes da ONU; Programa Cidades Sustentáveis; Rede Nacional para a Mobilidade de Baixo Carbono/WRI Brasil; e Carta Brasileira para Cidades Inteligentes do Ministério do Desenvolvimento Regional e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação.

Sobre as ações desenvolvidas pela Prefeitura de Rio Branco, ela destacou as principais que serão explanadas no evento. “Nos últimos 10 anos, Rio Branco ampliou a quantidade de parques urbanos, de cinco para treze, com uma área total de mais de 3 milhões de m²; especialmente com a implantação de parques lineares em fundos de vale. Planta, em média, mais de 3 mil árvores por ano ao longo das vias públicas e atualiza, anualmente, seus Planos de Contingência; de Exaurimento de Recursos Hídricos; de Inundação Gradual; e de Queimadas e Combate a Incêndios Florestais; e bianualmente seu Inventário de Gases de Efeito Estufa”, explica.

Em educação ambiental junto à comunidade, ainda de acordo com Silvia Brilhante, a Prefeitura realiza atividades e programas importantes. “De maneira formal, incluindo aspectos da defesa civil nas escolas da rede municipal de educação, as ações visam promover a cultura da conservação da floresta e ampliar a percepção de riscos ambientais. Para as crianças que estão ficando cada vez mais conectadas, estimula o contato com a natureza, desenvolvendo campanhas que atraem a população para os parques, quadras, academias, proporcionando ambientes saudáveis que permitem a prática de esportes e lazer ao ar livre”, explicou.

Assim como as práticas desenvolvidas em Rio Branco, neste mesmo painel, serão compartilhadas outras ideias obtidas com o Cities4Forests sobre o papel que as autoridades locais estão desempenhando na melhoria da conscientização, manejo e conservação das florestas também dos países africanos de Gana e Etiópia, e de Santiago do Chile.