O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), recebeu em seu gabinete, na tarde desta segunda-feira (2), a visita do Cônsul Geral da Itália, Ministro Filippo La Rosa. Do encontro, de caráter institucional, também participaram os parlamentares Roberto Duarte (MDB), Antonia Sales (MDB), Gehlen Diniz (PP), Wagner Felipe (PL), Luiz Gonzaga (PSDB), Chico Viga (PHS) e Doutora Juliana (PSB).

O presidente do Poder Legislativo agradeceu a visita do Cônsul na Casa. “É a primeira vez que o Cônsul da Itália vem ao Acre e estou muito feliz em recebê-lo. Me sinto honrado em estar com o representante da Itália no Norte do país”, disse Nicolau Júnior.

O progressista enfatizou ainda a importância da integração entre os dois países. “Na oportunidade, falamos sobre negócios, empreendedorismo. O Acre é um Estado que está sendo enxergado por outros países e isso é maravilhoso porque nós temos potencial. Precisamos estreitar nossos laços comerciais, temos muito a oferecer”, destacou o presidente da Aleac.

O cônsul italiano também destacou o interesse que a Itália tem em estreitar laços com o Brasil. Filippo La Rosa agradeceu ainda ao presidente da Aleac pela receptividade.

“Estou muito feliz com esse contato com o presidente Nicolau Júnior. Hoje cedo estive reunido com o presidente da Federação da Indústria, da Associação Comercial, com o governador Gladson Cameli e a prefeita Socorro Neri. É de fato uma ótima oportunidade para estreitar laços, é sempre bom ter esse contato. Temos empresas italianas fincadas no Brasil, a maioria em São Paulo, mas sei que temos boas oportunidades aqui no Acre, este estado tem muito a oferecer”.

Ainda durante o encontro, o diplomata aproveitou para entregar ao presidente Nicolau Júnior um exemplar do livro “São Francisco” na Arte de Mestres Italianos.



Texto: Mircléia Magalhães

Revisão: Suzame Freitas

Foto: Raimundo Afonso

Agência Aleac