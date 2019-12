Wesley Oliveira Rodrigues, 31 anos, e um adolescente de 12 anos foram baleados dentro de uma casa, na noite deste domingo (1°), na Travessa Açaí, no Ramal da Judia, no Bairro Belo Jardim I, região do segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, cinco homens fortemente armados deixaram um veículo no ramal e tentaram arrombar a porta de trás de uma casa, porém, a família colocou uma geladeira para impedir a invasão. Uma mulher e um idoso que estavam na residência fugiram para uma casa na frente, mas Wesley e o menino de 12 anos continuaram no local, e quando os criminosos conseguiram invadir a residência, as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo. Wesley foi atingindo por um tiro nas costas, e o adolescente foi baleado na coxa. Após o crime, os bandidos fugiram do local.

Vizinhos acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros atendimentos e encaminhou os feridos para o pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde dos dois é estável.

Policiais Militares também foram acionados e estiveram no local. Eles colheram as informações sobre autores do crime e fizeram rondas na região, mas até o momento ninguém foi encontrado.

A motivação do crime seria a guerra entre facções criminosas na região. No último sábado (30), próximo ao local dessa dupla tentativa de homicídio, um jovem foi executado com 5 tiros. Os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) analisam as informações e já iniciaram as investigações do caso.