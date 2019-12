A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em parceria com várias Ongs, promoveu nesta segunda-feira, 2, um ato de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), na praça do Novo Mercado Velho, em alusão ao Dia Mundial de Luta Contra a Aids. O objetivo das ações é provocar o interesse e a reflexão da população sobre HIV/Aids, suas formas de transmissão e de prevenção, além das possibilidades de tratamento.

De acordo com Felix Araújo, coordenador de Vigilância em Saúde da Semsa, é preciso classificar que a Aids é uma doença quando o paciente está em atendimento e com outros fatores associados ao HIV, outra coisa é vírus. O portador do HIV pode ter uma vida normal e com qualidade, quem faz o tratamento adequado pode ter uma expectativa de vida alta.

“O Dia Mundial de Luta Contra a Aids vem nessa perspectiva de que as pessoas evitem o adoecimento ou identifiquem o vírus precocemente para tratar. Tem uma orientação da ONU, que em 2020, 95% das pessoas portadoras do HIV saibam que tem o vírus. No Brasil, essa média é de apenas 75%, sendo que 25% dessas pessoas têm um risco de o descobrir de maneira tardia para um tratamento eficaz”, observa Felix.

A ação de hoje, marcou também a abertura do Dezembro Vermelho, mês de intensificação das Ações de Prevenção e Luta contra Aids. Foram realizados 45 testes rápidos por punção digital (todos negativos) e 68 testes por fluído oral (todos negativos). Também foram entregues 200 kits de prevenção para populares e cerca de 400 pessoas visitaram a tenda de prevenção da Prefeitura.

A estudante do Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja), Maria Rosa, moradora do bairro Belo Jardim, compareceu ao local para realizar o teste. “Eu estou fazendo a minha parte cuidando de mim. Busco a prevenção sempre, porém, mesmo usando os métodos indicados nas relações é importante estar sempre atento com tudo”, colocou.

Na programação das atividades estão oferta de testes rápidos, distribuição de material informativo, atividades nas dependências das unidades e no território chamando a atenção da população para o cuidado e prevenção ao HIV, e conscientização de uso de preservativos e exames de rotina.

Álvaro Mendes, da Associação de Redução de Danos do Acre (Aredacre), lembrou que o Dia Mundial da Luta contra a Aids é celebrado em todo país desde 1988 no dia 1º de dezembro e visa a promoção de ações que levem conhecimento e informações sobre o HIV/Aids à população, além de fomentar a luta contra a transmissão e o adoecimento.

“Esse trabalho da Prefeitura é muito importante por conta do alto índice de contaminação entre jovens no Brasil e no Acre não é diferente. Estamos avançando, mas sabemos que falta muito e a conscientização sobre os riscos precisam sempre serem lembrados”, sublinhou Álvaro.

Sâmia Cristina Tessinari de Oliveira Silva, coordenadora da Área Técnica de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) /HIV/Aids e hepatites virais da Semsa, destacou que o trabalho de prevenção, por orientação da prefeita Socorro Neri foi fortalecido em todas as unidades de saúde do município. A Prefeitura ampliou os serviços de testagem rápida, não só nas Uraps, mas também nas Unidades Básicas de Saúde da Família (USF), investiu em capacitação profissional para melhorar o atendimento, inclusive no pré-natal, fortalecendo o diagnóstico e prevenção, atendendo a livre demanda. “O trabalho de educação entre pares, por meio do Projeto Quero a Vida tem levado as informações de prevenção da forma papo reto, de adolescente para adolescente nas escolas, uma fermenta fundamental para avançar nessa luta”, pondera.