Rogério Araújo Xavier, 29 anos, foi ferido com dois golpes de faca após uma discussão em um bar, na tarde desse sábado (30), na Rua Estado do Acre, no Bairro da Base, região Central de Rio Branco.

De acordo com informações de populares, a vítima e outro homem identificado como “Peruano” estavam bebendo juntos, mas houve um desentendimento entre os dois quando Araújo chamou o “amigo” de “corno”. Peruano não gostou da brincadeira e iniciou uma discussão, mas durante a briga Rogério jogou uma garrafa contra o amigo, deixando um corte profundo na cabeça do homem.

Mesmo ferido, Peruano foi até sua residência que fica próximo ao bar e pegou uma faca. Ao avistar o homem voltando com o objeto, Araújo tentou correr, mas acabou escorregando e caiu, momento este em que Peruano se aproximou e desferiu 2 facadas, sendo uma no peito e outra na perna da vítima. Após a ação, o autor do crime correu para sua casa e se escondeu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos a Rogério, que foi encaminhado para o pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde considerado grave.

Policiais militares foram acionados, colherem as informações e conseguiram prender o Peruano na residência. O autor do crime foi socorrido e encaminhado para a UPA do Segundo Distrito, em estado de saúde estável. Após os atendimentos, Peruano foi levado para a delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.

O caso está sendo investigado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).