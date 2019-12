O jovem Natanael da Silva Martins, de 17 anos, foi morto a tiros em frente uma mercearia no Ramal da Judia, no Bairro Belo Jardim I, na região do segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de parentes do rapaz, Natanael estava participando de uma bebedeira com amigos na frente da mercearia, quando dois homens chegaram no local em uma motocicleta modelo Titan e o garupa desceu, se aproximou e efetuou 6 disparos contra a vítima. O adolescente foi atingido na cabeça, peito e estômago. Após a ação, os criminosos fugiram.

Em seguida, a mãe de Natanael chegou no local e, desesperada com o assassinato do filho, caiu por cima do corpo dele e o abraçou, se sujando com o sangue do jovem. Populares registraram o momento. Outros familiares do rapaz também estiveram no local do ocorrido.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas os socorristas só puderam constatar o óbito do adolescente. Policiais Militares também foram acionados e isolaram a área para os trabalhos da perícia. O corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML).

A PM ainda fez rondas na região para encontrar os autores do crime, mas até o momento ninguém foi preso. Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.