Consultas médicas, odontológicas, atendimento de enfermagem, vacinação, entregas de medicamentos, testes rápidos, exames e campanhas educativas são alguns dos serviços que a Prefeitura de Rio Branco, sob gestão da prefeita Socorro Neri, leva aos locais mais distantes por meio do programa “Saúde na Comunidade”.

Na manhã deste sábado (30) a ação aconteceu na Escola Estadual Rural Ercília Feitosa, localizada na BR 364, km 14, na Vila da Amizade.

Raimundo Firmino, de 49 anos, morador da Zona Rural do município de Senador Guiomard aproveitou a oportunidade para aderir à campanha do Novembro Azul de prevenção e combate ao câncer de próstata.

“Eu ando muito doente e ainda não tinha tido condições de procurar um médico, então essa é a chance, por meio dessa ação muito boa da Prefeitura de Rio Branco. Espero que continue assim porque a gente precisa muito.”, disse.

Quem também chegou cedo para se consultar e consultar a filha foi Ana Claúdia Lima, de 27 anos, mãe de Anne Louise, de 03 anos. “Eu passo a semana todinha trabalhando então isso aqui é muito interessante porque facilita para quem não tem tempo de procurar o atendimento médico no posto de saúde e assim no final de semana é bom para a gente se programar para usufruir dos benefícios que a Prefeitura está realizando.”, comemorou.

Por meio do “Saúde na Comunidade”, a Prefeitura de Rio Branco garante o acesso ao atendimento e serviços que são oferecidos no dia-a-dia nas unidades de Saúde Município às pessoas que não vivem nos locais mais distantes e não tem condições de ir à cidade em busca do atendimento que necessita.