Ronaldo Alexandrino Correira, 43 anos, foi ferido com um tiro na perna durante uma tentativa de assalto, na noite desta sexta-feira (29), próximo ao Via Verde Shopping, no Bairro Floresta Sul, em Rio Branco.

De acordo com informações de parentes da vítima, Ronaldo havia acabado de fazer compras no shopping quando subiu a ladeira para buscar o seu veículo em uma rua. Quando ele estava entrando no carro, dois homens em uma motocicleta pararam e o garupa desceu e, ao lado da vítima, anunciou o assalto.

A vítima contou que, no momento da abordagem, o criminoso que estava na moto falava para o comparsa “mata ele e pega a chave do carro”. Ronaldo se desesperou e tentou correr, mas o bandido que estava armado efetuou um disparo, quebrando os dois vidros do carro e acertaram a panturrilha direita da vítima. Após a ação, os criminosos fugiram sem levar pertences do homem.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos à vítima, que foi encaminhada para a UPA da Baixada da Sobral. O estado de saúde do homem é estável

Policiais Militares também foram acionados e colheram informações sobre os criminosos, mas até o momento ninguém foi encontrado.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações do caso.