A mais recente demonstração da histórica capacidade de superação vascaína é a surpreendente campanha que fez o clube saltar de 32 mil para 110 mil sócios-torcedores entre a segunda-feira (25) e a manhã de sábado (30).

Uma média de 13 mil adesões para cada um dos seis dias e um aumento de 243,75% sobre a plataforma inicial, algo inédito em tão pouco tempo desde que os programas de sócios-torcedores foram lançados pelos clubes brasileiros.

Tudo começou de forma aparentemente despretensiosa, na segunda-feira (25), quando a diretoria do clube, no embalo da Black Friday, anunciou um desconto de 50% nas seis primeiras mensalidades de alguns planos para novos adeptos registrados até sexta-feira (29).

A coisa começou a embalar no mesmo dia, horas depois, quando o capitão do time, o zagueiro Leandro Castán, e o volante Souza prometeram sortear camisas e promover ações com a torcida se a meta de 45 mil sócios fosse batida.