Alcides C. Miller, 47 anos, e o jovem Aldo Diniz Bezerra, 18 anos, foram feridos a tiros na rua Bom Jesus, no Bairro Novo Calafate, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações da mãe de Diniz, os dois homens estavam parados na calçada quando quatro criminosos em um carro vermelho se aproximaram e efetuaram vários disparos contra as vítimas. Alcides foi ferido com um tiro na coxa e outro na panturrilha. Já Aldo foi ferido com um tiro na mão. Após a ação, os autores do crime fugiram do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros atendimentos aos feridos e os encaminhou para o pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde da dupla é estável.

Policiais militares também foram acionados, estiveram no local onde o fato aconteceu e colheram as informações sobre os criminosos, porém, mesmo após rondas serem feitas na região, nenhum suspeito foi encontrado.

A motivação do crime ainda é desconhecida, mas agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações do caso.