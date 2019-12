Discutir os desafios e os caminhos de uma Rio Branco melhor para todos, com maior qualidade de vida e mobilidade urbana sustentável este é o objetivo do “Cidades Inteligentes: Seminário de Mobilidade Urbana” realizado pela Câmara Municipal de Rio Branco (CMRB), que conta com a parceria da Prefeitura. A prefeita Socorro Neri participou da abertura do evento que segue ao longo de todo o sábado, 30, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac).

“Para pensar Rio Branco para o futuro é preciso pensar também nas soluções que precisamos encaminhar no presente. A mobilidade urbana é uma das questões mais importantes e urgentes. Por isso a importância de debates trazendo um olhar técnico sobre um tema que é fundamental para nossa cidade” ressaltou a prefeita Socorro Neri.

Gestores e equipes municipais da área de Transportes e Trânsito e de Infraestrutura e Mobilidade Urbana também participaram do seminário de iniciativa do vereador Eduardo Farias. “Este é um seminário feito a muitas mãos. Apresentamos e a Câmara aprovou, e os parceiros como a Prefeitura de Rio Branco, o senador Sérgio Petecão e as universidades com os cursos de engenharia e de arquitura fazem essa discussão de forma a colaborar com o planejamento e crescimento da nossa cidade”, declarou o vereador.

Lene Petecão, vereadora que está como presidente em exercício da CMRB, também falou da importância de debater caminhos na construção de uma Rio Branco como cidade inteligente. “Este seminário tem uma grande importância. A mobilidade urbana é isso, precisamos discutir de forma muito sincera sobre uma Rio Branco melhor, mais organizada, mais inteligente para todos”.

Após solenidade de abertura, o engenheiro Ricardo Torres, auditor fiscal de Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, palestrou aos presentes sobre o tema Mobilidade urbana e qualidade de vida, abordando contextos, desafios e políticas públicas de gestão urbana