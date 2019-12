Com a meta de vacinar 38 mil gatos e cachorros na capital, a Prefeitura de Rio Branco, por meio por meio do Departamento de Controle de Zoonoses (DCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está realizando desde o mês de abril a Campanha de Vacinação Antirrábica Canina e Felina que se encerra no próximo dia 07 de dezembro.

Para atingir o objetivo, foram intensificadas as ações e as equipes estão vacinando os animais de casa em casa e também em pontos fixos nos diferentes bairros de Rio Branco para garantir que a população possa ter acesso ao serviço mais perto de onde mora.

Na manhã deste sábado (30) o ponto fixo foi na praça do Conjunto Castelo Branco, localizada na Rua Leblon, bairro Floresta.

Vários moradores participaram da ação levando seus bichos de estimação para serem imunizados.

Ryan Lima foi um deles. Com Black na coleira, garantiu a primeira vacina do cachorro e elogiou a iniciativa da Prefeitura de Rio Branco. “Sem dúvida é uma boa ideia e uma ótima oportunidade para gente livrar os cachorros do bairro dessa doença.”, destacou.

Tentando domar o filhote Lion de 2 meses, Rebeca Moura também acordou cedo para vacinar o cachorro. Para ela, a vacinação ofertada é oportuna. “Nem todo mundo pode pagar pela vacina no veterinário então é importante que a Prefeitura faça essa ação para os animais da nossa cidade.”, reconheceu.

O estudante Carlos Eduardo também levou sua cadela Estrela para vacinar e agradeceu aos agentes pela ação. “Ela nunca pegou nenhuma doença por isso prevenir é importante e vim aqui para garantir isso. Somos muito gratos.”, afirmou.

Além da vacinação nos pontos fixos, após o período de campanha, as doses da vacina antirrábica são disponíveis no canil do Centro de Controle de Zoonoses, localizado na Rodovia AC 40, km 09.

A raiva é uma zoonose ainda considerada 100% letal causada pelo vírus rábico. A doença se caracteriza por uma encefalite progressiva aguda. Todos os mamíferos podem se infectar com o vírus rábico e podem transmitir a doença através de mordedura, arranhadura ou lambedura através do contato direto com a saliva do animal infectado pelo vírus rábico e a dose anual da vacina é a melhor forma de prevenção.