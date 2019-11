Bento Antônio Pinheiro de Oliveira, 56 anos, foi ferido a golpes de terçado, na noite desta sexta-feira (29), no Projeto de Assentamento Rural Moreno Maia, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de familiares da vítima, Bento estava em um barco com outo homem voltando para sua residência após uma bebedeira com amigos. Durante o trajeto, a vítima se virou para colocar gasolina no motor, e o seu “amigo” pegou um terçado que estava dentro da embarcação e desferiu 3 golpes contra a vítima.

Um dos golpes pegou na cabeça, um na perna direita e o outro no pescoço de Bento. Para não morrer, a vítima se jogou dentro do Rio Acre e conseguiu pedir ajuda em uma balsa no Porto do Moreno Maia. O criminoso fugiu com o barco.

Populares que estavam no porto acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para o pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde do homem dele estável.

Policiais Militares também foram acionados, estiveram no local e colheram as informações sobre autor do crime, fizeram rondas na região mas até o momento ninguém foi encontrado.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.