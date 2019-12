A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, também chamada de AIDS ou SIDA é o último estágio da infecção causada pelo vírus do HIV, quando não tratada.

Segundo dados publicados no último Boletim Epidemiológico (2018), no Brasil, em 2017, foram diagnosticados 42.420 novos casos de HIV e 37.791 casos de AIDS. Temos ainda como grande marco, pós-celebração de 30 Anos de Luta contra AIDS, uma diminuição dos números de mortes em decorrência da doença, onde a taxa de mortalidade passou de 5,7% a cada 100 mil habitantes, em 2014, para 4,8%, em 2017.

Em Rio Branco, com o aumento da oferta do Teste Rápido em nossas Unidades de Saúde, houve uma maior detecção da Infecção pelo vírus HIV, foram diagnosticadas, no ano de 2018, 141 pessoas vivendo com o vírus do HIV, destes 26 pessoas do sexo feminino e 115 masculinos. Para os casos de AIDS foram detectados 12 casos femininos e 45 masculino totalizando 57 casos de AIDS, já em 2019 temos 107 pessoas vivendo com vírus do HIV, sendo que 90 são do sexo masculino e 17 do sexo feminino. Já para os casos de AIDS temos 35 casos novos, sendo 28 casos masculinos e 07 casos femininos.

Através da Lei 13.504, de 07 de Novembro de 2017, foi instituído o Dezembro Vermelho, com objetivo de promover a conscientização nacional sobre prevenção ao HIV e a AIDS.

Este ano a abordagem principal para as atividades propostas para o Dezembro Vermelho é dar maior visibilidade à PREVENÇÃO COMBINADA e o incentivo ao TESTE RÁPIDO para detecção precoce da infecção pelo vírus do HIV, ressaltando, também, a importância do uso dos preservativos. Cabe lembrar que o teste rápido é de diagnóstico e se caso for positivo o paciente é encaminhado para consulta médica e tratamento. Saber precocemente da infecção é fundamental para aumentar ainda mais a sobrevida da pessoa. Por isso, se recomenda fazer o teste rápido.

Em Rio Branco, a abertura do Dezembro Vermelho será realizada no dia 02, das 9h às 12h, no centro da cidade, na Tenda da Prevenção que estará situada no Novo Mercado Velho – Av. Epaminondas Jacome, onde serão ofertados à comunidade a Testagem Rápida com a parceria da Unidade Móvel de Saúde SESI/SAÚDE e também o Teste por Fluído Oral realizado pelos Movimentos Sociais, através das ONG’s Agá &Vida, AREDACRE, AMAR e ARDEF, além de entrega dos kits de prevenção contendo: preservativo masculino, preservativo feminino, gel lubrificante e ainda exposição de banners e faixas chamando a atenção da população para prevenção do HIV/AIDS.