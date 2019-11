O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), além de trabalhar com a população carcerária acreana, realiza diversos atendimentos com o público externo, através da Central de Alternativas Penais (Ciap), do Núcleo de Apoio à Família (NAF) e do Núcleo Social da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos.

Assim, durante toda esta quinta-feira, 28, foi realizada uma ação que envolveu a parceria entre o Iapen, a Secretaria Estadual de Saúde, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e a Defensoria Pública do Estado. Foram realizados testes rápidos e atendimentos jurídicos diversos. Além disso, atendimentos de estética, como limpeza de pele, também foram realizados.

A ação aconteceu no prédio onde os atendimentos psicossociais são realizados pelos três setores, Ciap, NAF e Núcleo Social. Os profissionais voltaram seus olhares para o público masculino em alusão ao mês de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata.

A coordenadora do Núcleo Social da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos, Berenice Montezuma, explicou que a ação faz parte de um planejamento, onde se pensou em realizar o atendimento individualizado do público atendido, começando com o Outubro Rosa e alcançando o Novembro Azul.

“Nós pensamos na ação como forma de trazer assistência à saúde do monitorado, do familiar do preso e dos cumpridores de medidas alternativas. Nós também estamos oferecendo assistência jurídica e atendimentos estéticos, como limpeza de pele”, afirmou a coordenadora.

Edivaldo Aguiar de Lima, que cumpre medida alternativa há cinco meses, destacou o cuidado e a dedicação dos atendimentos realizados nos espaços. “Não é todo mundo que faz isso, principalmente, com essa classe de pessoas que tem dívida com a justiça”, disse.