A Banda Musical do Instituto Federal do Acre (Ifac) realiza o I Concerto de Música, no dia 03 de dezembro, a partir das 19h30, no teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac). O evento é aberto a toda comunidade e a entrada é gratuita, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

O concerto contará com a participação de aproximadamente 40 músicos, que serão regidos pelos também maestros Bartolomeu Campos, Geovanne Souza e Rodrigo Moura. Ao todo, serão apresentadas 12 músicas com temas sinfônicos, evangélicos e populares.

A Banda Musical do Ifac faz parte dos projetos de extensão desenvolvidos na instituição e desde o mês de junho vem realizando ensaios e apresentações para a comunidade. Coordenada pelo docente do campus Rio Branco, Luiz Eduardo Guedes, a Bamusifac é formada por estudantes e servidores do Ifac, como também representantes da comunidade.

No mês de outubro, a Bamusifac recebeu prêmios durante a 3ª Copa de Fanfarras e Bandas (Cofaban), realizada em Porto Velho (RO). Dentre os títulos, estão o 2º lugar na categoria musical e o 4º lugar na pontuação geral da competição. A apresentação mais recente dos músicos aconteceu no dia 21 de novembro, durante o IV Congresso de Ciência e Tecnologia do Ifac, em Rio Branco.