Policiais militares do 9° batalhão prenderam um homem de 28 anos por tráfico de drogas, na tarde desta quinta-feira (28), em Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações dos policiais, o pelotão fazia uma barreira no entroncamento de Senador Guiomard, quando em uma abordagem de rotina pararam um táxi que saiu de Rio Branco com destino a Capixaba. Ao perceber que o rapaz apresentava um certo nervosismo, foi feita uma revista pessoal, na qual foi encontrado 390 gramas de maconha. Ao ser perguntado sobre a droga, o passageiro falou que estava levando a droga a mando de integrantes de uma facção criminosa.

Os agentes deram voz de prisão ao homem, que foi encaminhado à Delegacia do Município de Senador Guiomard, onde ele foi ouvidos pelo delegado plantonista.