As últimas ocorrências envolvendo ameaças e invasões de bairros por parte de facções criminosas em disputa por território, a morte de um detento dentro da cela de um Presídio, além de investigação do departamento de inteligência da segurança pública e Iapen, fez com que a direção do Instituto suspendesse toda visita, seja familiar ou íntima, ddos detentos em todos os Presídios do estado por um período de seis dias, a iniciar a partir de hoje 29 de novembro.

COMUNICADO

Informamos que as visitas familiar e íntima estão SUSPENSAS em todas as unidades prisionais do Estado, pelos próximos 06 dias, a contar desta sexta-feira, 29.

A suspensão tem caráter preventivo, em decorrência da instabilidade ocasionada pelos conflitos de organizações criminosas, visando salvaguardar a disciplina e a ordem nos estabelecimentos prisionais e garantir a segurança dos servidores, dos apenados e de seus familiares.

Nestes dias, ações serão desenvolvidas no sentido de neutralizar quaisquer enfrentamentos entre grupos criminosos rivais.

Rio Branco – Acre, 29 de novembro de 2019.

Lucas Gomes

Presidente IAPEN