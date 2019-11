A FIFA anunciou na manhã desta sexta-feira que Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, está banido do futebol pelo resto da vida por conta de violações ao código de ética da entidade. De acordo com o comunicado oficial, Teixeira foi considerado culpado de crimes de suborno, está proibido de se envolver em atividades ligadas ao esporte e foi multado em 1 milhão de franco suíços (R$ 4,2 milhões).

A investigação do Comitê de Ética independente da entidade investigou a conduta de Teixeira entre 2006 e 2012, focando em contratos da CBF, Conmebol e Concacaf com empresas de mídia e direitos de transmissões de TV, e o condenou por violar o artigo 27 (suborno) do código de ética.

P U B L I C I D A D E

Além de ex-comandante da CBF, cargo que ocupou entre 1989 e 2012, com cinco mandatos seguidos, Ricardo Teixeira também atuou como executivo da própria Fifa e da Conmebol. O dirigente, de 72 anos, foi investigado e acusado de receber e distribuir propina em contratos com empresas de mídia.