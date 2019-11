O Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC) é o órgão responsável pela garantia dos direitos reservados aos adolescentes, durante todo o cumprimento das medidas, sejam elas de internação ou semiliberdade. Desta forma, o acompanhamento religioso dos adolescentes do ISE atua como elemento transformador de realidades e mudança de vida.

Assim, neste início de semana foi a vez dos adolescentes do Centro Socioeducativo Alto Acre, em Brasileia, receberem a visita do grupo Universal Socioeducativo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Na ocasião, os internos puderam compartilhar experiências e contar seus testemunhos, além de serem batizados.

O pastor Leandro Yamashita, que lidera o trabalho da Universal Socioeducativo no ISE, destacou a importância do acompanhamento religioso realizado nas unidades. “São momentos muito abençoados, onde jovens são libertos de forças malignas e desejo de suicídio. Muitos têm entregado suas vidas a Jesus por meio do batismo”, disse.

Para o presidente do ISE, Rogério Silva, a ação das igrejas dentro dos centros socioeducativos auxilia no processo de socioeducação dos adolescentes. “Nós temos observado que os adolescentes que participam das atividades religiosas apresentam uma mudança significativa no comportamento. Isso facilita o nosso trabalho socioeducativo, uma vez que eles aceitam as normas com maior facilidade e atuam como multiplicadores dentro das unidades”, afirmou.

O diretor do Centro Socioeducativo Alto Acre, Severino Monteiro, agradeceu a parceria das igrejas com a assistência religiosa e à direção do ISE pelo incentivo e pelo apoio dado durante a execução do projeto. “É um projeto que tem mudado o ambiente da unidade e, principalmente, o comportamento dos nossos adolescentes”, destacou.