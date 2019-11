O cabelo loiro de ocorrência natural é encontrado principalmente em populações globais com descendentes do norte da Europa, mas os melanésios das Ilhas Salomão se tornaram populares ao longo das décadas por suas características físicas impressionantes: pele escura adorável e cabelos loiros brilhantes.

Os melanésios migraram cerca de 100.000 anos atrás para uma sub-região da Oceania que se estende da Ilha da Nova Guiné, no sul do Oceano Pacífico, até o Mar de Arafura. Papua Nova Guiné, Fiji, Vanuatu, Ilhas Salomão e Nova Caledônia são alguns dos países que compõem esta região, sendo a maioria das ilhas a nordeste da Austrália.

Cerca de 5 a 10% dos melanésios indígenas das Ilhas Salomão têm pele escura e cabelos loiros. A cor do cabelo loiro é mais comum em crianças porque, em todas as raças, o cabelo tende a escurecer à medida que a pessoa envelhece. No entanto, a característica marcante atraiu várias centenas de pesquisadores para as ilhas, com o objetivo de determinar a causa da cor incomum do cabelo.

Várias teorias até a verdade ser descoberta

Ao longo dos anos, cientistas atribuíram a cor loira à possibilidade de cruzar os melanésios com os europeus associados às ilhas nos séculos passados. Outros alegaram que foi causado pelo sol clareador ou altos níveis de sal na água. Outra teoria o atribuiu à alta ingestão de peixes, já que o peixe é geralmente um alimento básico para os ilhéus.

Um povo predominantemente cristão, os melanésios falam mais de 1.000 idiomas, incluindo o crioulo e várias variações do pidgin. Variações de linguagem têm sido usadas como base para pesquisas entre as pessoas.

Uma descoberta inovadora foi feita pelo geneticista canadense Sean Myles, professor assistente da Faculdade de Agricultura da Nova Escócia, no Canadá. Ele visitou Melanésia pela primeira vez em 2004 para investigar as correlações entre o gene do cabelo e as variações de linguagem na região.

“Eles têm essa pele muito escura e cabelos loiros brilhantes. Foi alucinante ”, ele disse. “Como geneticista na praia assistindo as crianças brincando, você conta a frequência de crianças com cabelos loiros e diz: ‘Uau, são 5 a 10%’. Isso não está muito longe da proporção de pessoas de cabelos loiros na Europa. ”

Em 2009, Myles retornou à Melanésia com o professor Nicholas Timpson, da Universidade de Bristol, um epidemiologista genético. Eles passaram vários meses coletando amostras de cabelo e saliva de 1.209 melanésios. Em setembro de 2010, no laboratório Bustamante em Stanford, Eimear Kenny, um pesquisador de pós-doutorado analisou as amostras.

Ao comparar 43 ilhéus louros e 42 ilhéus de cabelos castanhos, eles descobriram que 26% dos melanésios nas Ilhas Salomão carregavam duas cópias de um gene recessivo mutante mais comum em crianças. As pessoas têm um gene TYRP1 nativo, que é parcialmente responsável pelos cabelos loiros e pela pele escura. Também foi encontrado para ser diferente do gene que causa olhos azuis em pessoas negras.

Eles analisaram os genomas de 52 outras pessoas de todo o mundo e concluíram que a mutação é peculiar aos melanésios e ausente nos europeus. O cabelo loiro não foi causado pelo cruzamento com brancos nativos, mas foi desenvolvido independentemente pelos melanésios, uma descoberta que Kenny descreveu como “inesperada e fascinante”.

Pele como pérolas escuras, cabelos como ouro branco …

Segundo o laboratório Bustamante, ainda é necessário realizar pesquisas para descobrir mais sobre as informações genéticas do povo melanésio,eles estão buscando.

“Se vamos projetar a próxima geração de tratamentos médicos usando informações genéticas e não temos um amplo espectro de populações incluído, você pode beneficiar desproporcionalmente algumas populações e prejudicar outras. Por exemplo, a genética da pigmentação da pele também pode ser diferente lá – não é a mesma que na Europa, África ou Índia. Nós simplesmente não sabemos.

Os melanésios são pessoas caladas que ainda têm pouca ou nenhuma comunicação com o resto do mundo.