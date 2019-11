Nessa quinta-feira (28), o Secretário Especial da Receita Federal, Sr. José Barroso Tostes Neto, se reuniu com o Vice-Governador do Acre, Major Rocha e a Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC), para tratar sobre o processo de integração entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa, no Peru. A reunião contou com a presença do Deputado Estadual Luiz Gonzaga e do Coordenador do Grupo de Trabalho para Integração Regional Acre-Peru, Sr. Francimar Cavalcante.

A instalação do controle alfandegário foi a pauta da reunião, para atender ao projeto de interligação multimodal que está sendo desenvolvido pelo Governo do Acre.

“A integração Brasil-Peru através da interligação entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa é um novo caminho para o desenvolvimento econômico do Acre. Diante disso, precisamos garantir que todos os entraves burocráticos sejam sanados para que, quando as obras começarem, não tenhamos nenhum atraso significativo”, afirmou Major Rocha.

Mara Rocha tem intermediado diversas reuniões com autoridades de Brasília para tratar sobre o tema e demonstrou entusiasmo com a recepção do Governo Federal à iniciativa: “Já conversamos com o Ministro Ricardo Salles, que demonstrou grande sensibilidade e apoio ao projeto, e hoje tivemos uma excelente reunião com o Secretário da Receita. Acredito que a estrada será, em breve, uma realidade, o que será ótimo para nosso desenvolvimento”.

O Deputado Luiz Gonzaga também demonstrou que aposta no sucesso da empreitada: “Apenas 200 km nos separam do Peru, já temos um traçado de estrada naquela área. A estrada será uma realidade e irá marcar um novo momento para o Acre e, especialmente, para o Juruá, que lucrará com a perspectiva de prestação de serviços para desembaraço aduaneiro, além de permitir o investimento em turismo na região da Serra do Divisor”, afirmou o parlamentar tucano.

“Estamos percebendo um grande apoio do governo Bolsonaro com o desenvolvimento do Acre e vamos aproveitar esse momento para garantir a ligação do Juruá com o Peru. Esse intercâmbio entre os dois países significa um aumento no comércio e a abertura do Acre para a globalização”, finalizou Major Rocha.