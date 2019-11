Como havia prometido na semana passada, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, visitou na manhã desta quinta-feira (28) o local onde funciona o centro de idosos que se reúnem na Regional da Baixada da Sobral.

No local, dezenas de pessoas idosas são atendidas com serviços médicos, sociais e de lazer. De acordo com Raimunda Nunes, coordenadora do Centro de Idosos da Sobral, 163 pessoas são cadastradas no local, porém o centro atende mais de 200 pessoas, inclusive oriundas de outros municípios.

“É uma honra receber a prefeita aqui, neste momento. Ela havia prometido que viria e hoje está aqui para conhecer a nossa realidade”, disse Raimunda.

Recebida com muito carinho pelos idosos presentes, a prefeita fez questão de cumprimentar a todos, num clima de alegria e de satisfação.

P U B L I C I D A D E

Durante o encontro, Socorro Neri afirmou que em 2020, quando as atividades do centro de idosos retornarem, eles encontrarão o local totalmente reformado, inclusive com ambiente climatizado. Os serviços de recuperação do local serão realizados pela Prefeitura.

P U B L I C I D A D E

A prefeita também anunciou que sua gestão ampliará a parceria com os idosos, ampliando a oferta de atendimento nas áreas de saúde, ação social, dentre outras. “É esse nosso compromisso com vocês. Vamos ampliar as ações da Prefeitura para melhorar cada vez mais a qualidade de vida de cada um”, concluiu Socorro Neri.