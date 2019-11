A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, prestigiou na manhã desta quinta-feira (28) da solenidade de abertura dos trabalhos de capacitação “Mediação, Intervenção Efetiva nos Conflitos Escolares”, promovida pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição (NAPAZ). O evento aconteceu no auditório da instituição ministerial.

Em seu discurso, Socorro Neri parabenizou o MPAC pela iniciativa e disse que esta se constitui uma intervenção qualificada na busca pela paz nas escolas. A prefeita também agradeceu aos diretores e demais servidores que participam do projeto. “Este é um momento de agradecimento ao Ministério Público, pela postura proativa de buscar criar uma cultura de paz nas nossas escolas”, enfatizou.

P U B L I C I D A D E

A Procuradora-Geral de Justiça do Parquet acreano, Kátia Rejane Rodrigues, agradeceu a presença da prefeita e afirmou que a Prefeitura de Rio Branco é uma grande parceira da instituição. Ela enfatizou que o MPAC se enche de orgulho pela criação do NAPAZ.

“Basta de conflitos”, salientou Kátia Rejane, lembrando que a escola é o local onde muitas crianças se envolvem em conflitos, problemas esses que vivem em suas próprias casas no dia a dia.”O ambiente familiar é propício aos conflitos. Nosso objetivo com esse projeto é criar uma cultura de paz nas escolas e evitar a judicialização”, enfatizou a PGJ.

O Napaz faz parte de um processo construtivo e figura como uma das principais metas de execução de gestão da procuradora-geral de Justiça do MPAC para o biênio 2018-2020. O órgão vai atuar na resolução extrajudicial de conflitos por meio da autocomposição, oferecendo à sociedade, soluções pacíficas obtidas através do diálogo, da mediação, conciliação e negociação de conflitos.