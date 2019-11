Wellington Mendes da Silva, foi preso e o menor F. V. S, de 16 anos, foi apreendido por receptação de veículo roubado, na noite desta quarta-feira (27), pelo Batalhão de Trânsito do 9° BPM de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações dos policiais militares, o pelotão fazia uma barreira no entroncamento de Senador Guiomard, quando receberam uma denúncia via Ciosp, que uma caminhonete modelo Amarok, de cor preta e placa MZT 9015, havia sido roubada em Rio Branco e os criminosos se dirigiram rumo a fronteira. Diante da informação, os PMs, ao avistarem a dupla com o veículo, deram ordem de parada, na qual foi obedecida pelo motorista. Ao ser perguntado ao motorista para onde iria, o mesmo revelou que entregaria o veículo na Bolívia.

Os agentes deram voz de prisão aos dois envolvidos, que foram encaminhados à Delegacia do Município de Senador Guiomard, onde foram ouvidos pelo delegado plantonista.