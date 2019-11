“Na segunda-feira, ele é apresentado à disciplina. Na terça, ele vai ao laboratório. A quarta é separada para estudos em casa, onde lê por oito horas. Ele usa a quinta para tirar dúvidas na faculdade e na sexta ele faz provas”, relata seu pai.

Para garantir que Laurent está confortável e aprendendo em seu próprio ritmo, na maioria do tempo ele é ensinado em uma sala separada dos outros graduandos, que acabaram de deixar a adolescência.

Seu pai afirmou, no entanto, que o filho não se afastou das alegrias da infância e não sofre qualquer tipo de pressão em sua trajetória acadêmica.

Ele já é famoso, com mais de 42 mil seguidores no Instagram, onde publica fotos passeando com o cachorro, nadando e concedendo entrevistas.