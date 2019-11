O corpo de um homem, identificado até o momento como Marivaldo, foi encontrado dentro de um caminhão, na manhã desta quinta-feira (28), na região central de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, pessoas que passavam pelo local perceberam que o homem estava a muito tempo dentro do veículo e não se mexia. Após ser verificado que ele possivelmente estaria morto, foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou no local e constatou o óbito do caminhoneiro.

A Polícia Militar também esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia criminal. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede da Cidade, onde serão realizados os devidos exames cadavérico.

Não se sabe como o homem morreu, mas a Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul vai investigar o caso.

Ainda segundo populares, o caminhão era da vítima, e ele havia chegado a poucos dias na cidade, com uma carga vinda da capital.